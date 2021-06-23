Песков заверил, что в России не обсуждают введение нового локдауна

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Он напомнил, что подобные решения обычно принимаются на региональном уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России на федеральном уровне вводить локдаун не собираются. Об этом сегодня, 23 июня, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что соответствующие полномочия есть у региональных властей – они должны действовать, исходя из сложившейся ситуации.

«Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях»,

— подчеркнул Песков.

Напоминаем, что на данный момент в 13 регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников отдельных сфер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19.