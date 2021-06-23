Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге горожане установили новый рекорд по количеству привитых от коронавирусной инфекции. Сегодня первично привились 10 132 человека.

Об этом сообщили в Смольном. В среду, 23 июня, на первую прививку пришло рекордное число петербуржцев — 10 132 человека. За второй дозой вакцины обратились 6120 человек. Ранее рекорд по прививкам был зафиксирован в феврале — 9502 человека за сутки.

По данным на сегодня, всего в Северной столице первично привито 811 895 местных жителей, из них 676 тысяч прошли цикл вакцинации полностью.

«Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок день», — заявил губернатор Александр Беглов.

В общей сложности в город поступило 952 102 комплекта доз, из них 27 540 — «ЭпиВакКорона», 17 160 — «КовиВак», остальное — «Спутник V». В запасах осталось 140 207 комплектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитым петербуржцам выдадут электронный сертификат о вакцинации от COVID-19.