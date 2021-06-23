Привитым петербуржцам выдадут электронный сертификат о вакцинации от COVID-19

Привитым петербуржцам выдадут электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Если прививка была сделана, но сертификата на госуслугах нет, этому может быть несколько причин. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге власти напомнили о том, что после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса горожане могут получить электронный сертификат.

Как сообщили в комитете по информации и связи, электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.

Если прививка была сделана, но сертификата на госуслугах нет, этому может быть несколько причин: отсутствие личного кабинета на госуслугах на момент вакцинации; ошибка при внесении данных в регистр вакцинированных; информация о второй вакцине поступила раньше, чем о первой.

В таком случае нужно заполнить электронную форму обращения или жалобу на портале госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала вакцинации от коронавируса в Петербурге привили 801 тысячу человек.

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