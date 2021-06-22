С начала вакцинации от коронавируса в Петербурге привили 801 тысячу человек

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге подсчитали общее количество доз вакцины от коронавируса, поступивших в город с начала массовой вакцинации, а также число привитых горожан.

Сегодня, 22 июня, на фармбазу поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 64,1 тысячи комплектов препарата, сообщили в Смольном.

Всего в город с начала прививочной компании завезли 952,1 тысячу комплектов доз вакцины. Из них 27,5 тысячи — «ЭпиВакКорона», 17,1 тысячи -«КовиВак», а остальные — «Спутник V». Сейчас в городе осталось 150,3 тысячи комплектов доз всех наименований.

Первую дозу вакцины получили уже 801 763 человека. Оба компонента поставили 669 881 человеку из них. За минувшие сутки первично привились 9070 человек, а вторично — 5109.

Привиться от коронавируса можно в 134 пунктах вакцинации на базе медучреждений, а также в 25 мобильных пунктах. При поликлиниках работают выездные прививочные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация все хуже: Смольный обвиняет в росте заболеваемости COVID-19 молодежь.