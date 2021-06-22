Ситуация все хуже: Смольный обвиняет в росте заболеваемости COVID-19 молодежь

Суточный прирост заболеваемости в Петербурге перевалил за тысячу человек. В ухудшении эпидемиологической ситуации власти обвиняют молодых людей, которые, по мнению Смольного, легкомысленно относятся к пандемии.

С начала пандемии в Петербурге зарегистрировали уже 458 401 заболевшего. Накануне, 21 июня, за сутки диагноз подтвердили у 1046 человек. Показатели по суточному приросту заболеваемости стремительно растут.

В Смольном уже заявили, что в подъеме заболеваемости виноваты новый штамм и молодое поколение петербуржцев. Как заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, пожилые люди в Северной столице активно вакцинировались и, преимущественно, сидели по домам, тогда как молодежь от вакцинации отказалась и часто не соблюдала коронавирусные ограничения.

Чиновник подчеркнул: молодые петербуржцы также подвержены заражению новым штаммов. Из-за своей социально активности они подвергают угрозе окружающих.

Напомним, что за последнюю неделю в Петербурге дважды ужесточали ограничения. В частности, с 21 июня была запрещена работа аквапарков. В воскресенье горожане выстроились в очередь у «Питерлэнда», чтобы охладиться в аномальную жару.

Позже в аквапарке заявили, что не будут закрываться полностью, а поменяют формат работы. Теперь он будет работать в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Как писала Gazeta.SPb, ухудшение эпидемиологической обстановки все-таки отразилось на празднике «Алые паруса». В Смольном заявили, что ждут на нем только выпускников, для остальных доступ на набережные будет закрыт. Выпускникам же придется все торжество проводить в масках.