Аквапарк «Питерлэнд» обошел коронавирусные ограничения и работает в новом формате

Теперь он работает в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

В Санкт-Петербурге с 21 июня запретили работу аквапарков в связи с пандемией коронавируса и ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. В воскресенье горожане выстроились в очередь у «Питерлэнда», так как мечтали в последний раз насладиться горками и бассейном.

Уже сегодня в аквапарке заявили, что временно меняют формат работы. Теперь он работает в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Пост с соответствующей информацией опубликовали в официальном паблике «Питерлэнда» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы в воскресенье выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в аквапарк.