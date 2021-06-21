Аквапарк «Питерлэнд» обошел коронавирусные ограничения и работает в новом формате

Аквапарк «Питерлэнд» обошел коронавирусные ограничения и работает в новом формате
Для посетителей будут доступны бассейны. Фото: pixabay

Теперь он работает в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

В Санкт-Петербурге с 21 июня запретили работу аквапарков в связи с пандемией коронавируса и ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. В воскресенье горожане выстроились в очередь у «Питерлэнда», так как мечтали в последний раз насладиться горками и бассейном.

Уже сегодня в аквапарке заявили, что временно меняют формат работы. Теперь он работает в режиме физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Пост с соответствующей информацией опубликовали в официальном паблике «Питерлэнда» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы в воскресенье выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в аквапарк.

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