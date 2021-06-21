Последний шанс: петербуржцы в воскресенье выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в аквапарк

Многим захотелось сходить в аквапарк в последний раз. Фото: скриншот Вконтакте

Многим захотелось сходить в аквапарк в последний раз. Фото: скриншот Вконтакте

Горожане обсуждают видео, на котором запечатлена длинная вереница из людей в ТЦ «Питерлэнд».

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 21 июня, запрещено посещение аквапарков. В преддверии ввода ограничений люди решили в последний раз искупаться и выстроились в длинную очередь. Наблюдениями поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписях заметно, что количество собравших горожан впечатляюще. В очереди стоят целыми семьями – в том числе с детьми. Мало кто соблюдает рекомендации: носит маски и помнит о социальной дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обследование на коронавирус в Петербурге прошли еще 24,3 тысячи человек.