«Алые паруса» при росте заболеваемости COVID-19: петербуржцев не пустят на набережные, а выпускников заставят париться в масках

Жители Петербурга второй год подряд остаются без шоу праздника всех выпускников, «Алые паруса». В прошлом году его частично перенесли в онлайн, а в этом для горожан закроют доступ на крыши и набережные. Непросто придется и самим выпускникам – все торжество им придется быть в масках, несмотря на 27-градусную жару.

Петербуржцы ждали, что в этом году смогут увидеть проход брига «Россия» под алыми парусами по Неве, но горожан и гостей Северной столицы просят дать насладиться праздником только выпускникам.

В понедельник, 21 июня, губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев и гостей города создать безопасные условия для проведения праздника «Алые паруса». Он отметил, что в годы перед эпидемией красочное шоу собирало более миллиона зрителей. Сейчас, по его словам, такое скопление людей может быть опасно для эпидемиологической обстановки.

Как отметил губернатор, в этом году формат праздника долго обсуждали и приняли решение провести его как бал выпускников.

Всем, кто получил приглашение на «Алые паруса», в течение всего мероприятия придется носить маски и пройти контроль температуры перед входом на Дворцовую площадь.

Всем остальным доступ на набережные и крыши зданий в районе проведения шоу будет закрыт.

«Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем», – заявил Александр Беглов.

Отметим, что, таким образом, возможности своими глазами увидеть яркое шоу лишаются болельщики Евро-2020. Иностранцы уже имели возможность оценить «Алые паруса» во время чемпионата мира по футболу, футбольные фанаты были впечатлены увиденным.

Напомним, что в прошлом году проход брига «Россия» перенесли из акватории Невы в Финский залив. За концертом следить можно было только по трансляции. Так власти рассчитывали минимизировать количество зрителей. Петербуржцы, впрочем, в тот раз оказались изобретательнее. Многие все равно смогли увидеть бриг собственными глазами.

Ранее Gazeta.SPb писала об ограничении движения в день проведения «Алых парусов».