На время «Алых Парусов» в центре Петербурга перекроют улицы

В ночь на 26 июня в Петербурге будут отмечать главный праздник выпускников «Алые паруса». Автомобилистов предупредили о перекрытии движения в центре города.

Улицы начнут массово закрывать для машин с 12:00 25 июня. Ограничения движения снимут только в 5:00 26 июня.

Водители не смогут проехать по Дворцовой площади, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной, Миллионной улице, Мошкову переулку, Мраморному переулку, Аптекарскому переулку, Круглому переулке, набережной Зимней канавки.

Также перекроют участки Невского проспекта, набережной реки Мойки, Казанской улицы, набережной канала Грибоедова, Малой Морской и Большой Морской улиц, Гороховой улицы, Вознесенского проспекта, Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной, Каменноостровского проспекта, Троицкой площади, набережной реки Фонтанки, проезда вдоль Марсова поля.

Движение закроют на Сенатской площади, Исаакиевской площади, Английской набережной, Университетской набережной, Биржевой площади, проспекту Добролюбова, Мытнинской набережной.

Кроме того, проезд перекроют по Благовещенскому мосту, Петроградской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта, Тучкову мосту, Сампсониевскому мосту, Литейному мосту и другим участкам улиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в зоне проведения праздника «Алые паруса» запретят торговлю и общепит.