На время «Алых Парусов» в центре Петербурга перекроют улицы

На время &#171;Алых Парусов&#187; в центре Петербурга перекроют улицы
"Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В ночь на 26 июня в Петербурге будут отмечать главный праздник выпускников «Алые паруса». Автомобилистов предупредили о перекрытии движения в центре города.

Улицы начнут массово закрывать для машин с 12:00 25 июня. Ограничения движения снимут только в 5:00 26 июня.

Водители не смогут проехать по Дворцовой площади, Дворцовому проезду, Дворцовой набережной, Миллионной улице, Мошкову переулку, Мраморному переулку, Аптекарскому переулку, Круглому переулке, набережной Зимней канавки.

Также перекроют участки Невского проспекта, набережной реки Мойки, Казанской улицы, набережной канала Грибоедова, Малой Морской и Большой Морской улиц, Гороховой улицы, Вознесенского проспекта, Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной, Каменноостровского проспекта, Троицкой площади, набережной реки Фонтанки, проезда вдоль Марсова поля.

Движение закроют на Сенатской площади, Исаакиевской площади, Английской набережной, Университетской набережной, Биржевой площади, проспекту Добролюбова, Мытнинской набережной.

Кроме того, проезд перекроют по Благовещенскому мосту, Петроградской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта, Тучкову мосту, Сампсониевскому мосту, Литейному мосту и другим участкам улиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в зоне проведения праздника «Алые паруса» запретят торговлю и общепит.

алые паруса новости СПб ограничение движения перекрытие движения


 

Новости партнеров
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина разбился на смерть, упав на стройке с третьего этажа в Московском районе
Центр «Велес» показал своих подопечных лопоухих лисят
На Пискаревском проспекте девушка повисла на раме окна
Петербург готовится к жаре +34: как выжить
Петербуржцы спорят из-за купания детей в фонтанах Летнего сад
Огнестрел в голову и предплечье: из Пушкинского района госпитализировали ...
Последний шанс: петербуржцы в воскресенье выстроились в огромную очередь, ...
В Московском районе пьяную женщину «изнасиловали и чуть не убили»