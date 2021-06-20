В зоне проведения праздника «Алые паруса» запретят торговлю и общепит

В зоне проведения праздника «Алые паруса» запретят торговлю и общепит
Услуги общепита в зоне проведения праздника в центре города смогут работать только по согласованию с органами власти. Фото: Рixabay

В зоне проведения «Алых парусов» в Северной столице запретят работу магазинов, кафе и услуг. Накануне дал такое распоряжение губернатор Петербурга Александр Беглов.

Так с четырёх дня 25 июня до шести утра 26 июня запретят деятельность магазинов, кафе, а также оказание очных услуг на территории, границы которой обозначены в постановлении, сообщает Смольный.

Услуги общепита в зоне проведения праздника в центре города смогут работать только по согласованию с органами власти. Для проведения «Алых парусов» утвержден регламент безопасности. Речь идёт о масках и социальной дистанции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принять участие в празднике «Алые паруса» смогут стать только выпускники. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.»Создадим безопасную санитарную зону», — говорит Беглов.

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