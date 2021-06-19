На «Алые паруса» пустят только выпускников

Принять участие в празднике «Алые паруса» смогут стать только выпускники.

Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Создадим безопасную санитарную зону, в которую, в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору», — цитирует его пресс-служба Смольного.

В Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников. Напомним, «Алые паруса» пройдут 25 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы «Алых парусов» начали составлять программу торжественного открытия. Они объявили кастинг среди талантливой молодёжи на участие в главном фестивале выпускников.