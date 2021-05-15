Стартовал кастинг на участие в фестивале выпускников «Алые паруса»

Стартовал кастинг на участие в фестивале выпускников «Алые паруса»
Первый отбор пройдёт до 19 мая. Фото: Рixabay

Организаторы «Алых парусов» начали составлять программу торжественного открытия. Они объявили кастинг среди талантливой молодёжи на участие в главном фестивале выпускников.

Певцы, певицы и музыкальные группы от 16 до 30 лет могут принять участие в конкурсе, сообщает «Пятый канал». Первый отбор пройдёт до 19 мая. Понравившиеся жюри музыканты покажут себя во втором этапе конкурса в начале июня.

Те, кто пройдут второй этап, будут выступить в гала-концерте «Алых парусов» вместе с артистами всероссийского уровня. Жюри выбирают среди песен, танцев, смешанных жанров и ведущих шоу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Алые паруса» получили пять призов Global Eventex Awards. «Алые паруса-2020» получили четыре золота и одно серебро в престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards.

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