«Алые паруса» получили пять призов Global Eventex Awards

«Алые паруса» получили пять призов Global Eventex Awards
Праздник выпускников "Алые паруса". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Праздник выпускников «Алые паруса-2020» удостоился пяти почетных международных наград.

«Алые паруса-2020» получили четыре золота и одно серебро в престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards.

Мероприятие, которое каждый год проходит в Петербурге, признано лучшим в номинациях «Арт-событие», «Культурное событие», «Музыкальное событие» и «Праздничное мероприятие», сообщают организаторы конкурса. Серебро «Алые паруса» взяли в номинации «Прямая трансляция».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в этом году праздник всех выпускников «Алые паруса» все-таки состоится в традиционном формате. Намерение вывести его из онлайна подтвердил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, Петербург будет готовиться к возвращению крупных событий.

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