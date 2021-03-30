«Алые паруса» выводят из онлайна

В этом году праздник всех выпускников «Алые паруса» все-таки состоится в традиционном формате. Намерение вывести его из онлайна подтвердил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Об этом глава города сообщил в эфире «Радио России». По его словам, Петербург будет готовиться к возвращению крупных событий. Александр Беглов отметил, что в этом году «Алые паруса» «обязательно» пройдут в акватории Невы.

Отметим, что провести праздник в этом году в офлайн-формате Беглов уже обещал в феврале этого года.

В пролом году из-за пандемии коронавируса и ограничений праздник всех выпускников провели онлайн.

В июне корабль под алыми парусами впервые совершал проход по акватории Финского залива. Он подошел к Крестовскому острову со стороны Морского фасада в той части акватории, где Нева впадает в Финский залив. В Смольном рассчитывали, что выбор нового места праздника не оставит шанса петербуржцам вживую посмотреть на «Алые паруса». В день праздника в акваторию Финского залива перестали пускать личные лодки и катера. На месте дежурили сотрудники полиции и Росгвардии.

Без зрителей не получилось. Несмотря на то, что на время пиротехнического шоу с бригом «Россия» закрыли участок ЗСД, Парк 300-летия Петербург, Петровскую косу и берега Васильевского острова, петербуржцы нашли лазейки. Толпы обустроились неподалеку от закрытых территорий.

Некоторые решили устроиться с особым комфортом – горожане брали с собой складные стулья, пледы и горячие напитки. Петербуржцы извлекли пользу даже из того, что акватория Финского залива была закрыта для частных судов – горожане смогли спокойно покупаться в ожидании шоу.

Напомним, что проход брига по акватории залива стал, традиционно, кульминацией праздника. Ей предшествовал концерт. Его ведущими стали Иван Ургант и Дарья Александрова.

За торжеством наблюдали из 30 стран мира, в том числе жители США, Франции, Италии, Японии и других.