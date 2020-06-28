Праздник «Алые паруса» впервые прошел в онлайн-формате

Школьники отметили Всероссийский выпускной вечер 2020 года, который завершился, по традиции, «Алыми парусами». Петербург транслировал мероприятие по телевизору.

Власти Северной столицы решили провести «Алые паруса» в этом году подальше от центра города, чтобы максимально ограничить доступ горожан на праздник из-за риска распространения коронавируса.

Кроме того, на вчерашний вечер был закрыт ряд точек, которые зрители могли бы использовать как смотровые площадки. В частности, для петербуржцев были недоступны участок ЗСД, Парк 300-летия

Петербурга, берег Васильевского острова и Петровская коса. Однако это не помешало горожанам наблюдать за мероприятием — они собрались рядом с закрытыми территориями.

Стоит отметить, что выпускные праздники состоялись в онлайн-формате не только в Петербурге. Перед началом праздника глава Петербурга Александр Беглов, как и остальные главы российских регионов, поздравил выпускников и пожелал им счастья.

Впервые в истории проведения праздника «Алые паруса» бриг «Россия» прошел не по Неве в центре города, а по Финскому заливу. Также для вчерашних выпускников организовали концерт, в котором участвовали Дима Билан, Вера Брежнева, ST, Rasa, IOWA и другие. Вечер закончился салютом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась трансляция праздника «Алые Паруса».