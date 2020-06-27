В Петербурге началась трансляция праздника «Алые Паруса»

В Северной столице начался праздник выпускников. Впервые он проходит в онлайн-формате. Ведущие сообщили, что сегодня пройдет одна из самых романтичных белых ночей. В связи с переходом в другой формат, праздник смогут увидеть все российские выпускники. В этом году школу заканчивают 786 тысяч учащихся.

Примечательно, что именно в 2020 году исполняется 140 лет со дня рождения автора произведения «Алые Паруса» Александра Грина.

Для выпускников сегодня споют популярные артисты, включая Веру Брежневу, Диму Билана и Iowa. После бриг «Россия» впервые проплывет по водам Финского залива. В связи с эпидемиологического обстановкой, в акваторию Невы парусник в этом заплывать не будет. Завершится мероприятие красочным фейерверком.

Стоит отметить, что зрители смогут посмотреть на праздник исключительно по телевидению. Трансляцию ведет «Пятый канал». Вживую посмотреть ничего не получится. Во всяком случае, власти Петербурга предприняли все попытки для того, чтобы избежать столпотворений любопытных людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция не даст петербуржцам вживую увидеть «Алые паруса».