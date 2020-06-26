Полиция не даст петербуржцым вживую увидеть «Алые паруса»

Часть акватории устья Невы и Финского залива будет закрыта во время съемки праздника выпускников «Алые паруса». Увидеть действо вживую в этом году не получится.

«Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться», — сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности.

В ведомстве подчеркнули, что находится в закрытой части Финского залива опасно. В акватории пройдет парусник «Россия» и будет работать пиротехническое оборудование. На месте будут дежурить катера полиции, ГИМЧ, МЧС, поисково-спасательной службы и другие

Часть побережья Финского залива и Невы также будет недоступна для прохода. Правоохранительные органы оцепят парк 300-летия и прилегающие территории. Для прохожих закроют западную часть Крестовского острова и Петровской косы и северный и западный берега Васильевского острова.

Следить за безопасностью на территории будут полиция, Росгвардия и другие силовые ведомства. Движение транспорта на ряде улиц ограничат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парк 300-летия Петербурга в Приморском районе обнесли вторым забором.