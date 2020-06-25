Парк 300-летия огородили от петербуржцев вторым забором

Парк 300-летия огородили от петербуржцев вторым забором
Двойной забор у парка 300-летия. Фото: vk.com/lahta_spb/ Валентина Калинина

Парк 300-летия Петербурга в Приморском районе обнесли вторым забором. Укрепить ограждение, вероятно, решено для того, чтобы закрыть доступ горожанам.

Металлический забор заметили местные жители. Снимками они поделились в группе «Лахта Онлайн | Приморский район».

«Осталось оборудовать пулемëтные гнëзда и выкопать рвы», — шутят горожане.

В комментариях к посту петербуржцы уже делятся адресами лазеек. Так, забора, по словам местных жителей, нет со стороны торгового центра «Питерлэнд» и «Тинькофф Арены».

Не исключено, что ограждение установили в рамках подготовки к празднику выпускников «Алые паруса».

С 28 марта в Петербурге действует запрет на посещение парков и скверов. Зеленые зоны закрыты из-за пандемии коронавируса. Горожан действие ограничений не останавливает. В парках и скверах регулярно собираются толпы местных жителей. Внутрь они проникают через дыры в заборах и другими путями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал условия для открытия парков.

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Парк 300-летия огородили от петербуржцев вторым забором