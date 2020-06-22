Беглов назвал условие для открытия парков

По словам Александра Беглова, с 22 июня в городе снова заработали сервисы по каршерингу. Фото: gov.spb.ru

По словам Александра Беглова, с 22 июня в городе снова заработали сервисы по каршерингу. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал новые снятия ограничений, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации, однако точной даты не назвал.

Градоначальник пообещал открыть парки, если тренд на снижение заболеваемости сохранится до выходных.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он отметил, что власти начнут готовить новые снятия ограничений вместе с Роспотребнадзором, если число новых инфицированных Covid-19 в Северной столице продолжит падать в течение этой недели.

Беглов также добавил, что с 22 июня в городе снова заработали сервисы по каршерингу автомобилей и возобновили работу санатории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не торопятся открывать торговые центры. По словам вице-губернатора города Евгения Елина, соответствующее решение будет принято лишь в тот момент, когда в Северной столице освободится 50% больничных коек.