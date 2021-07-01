В Ленобласти с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление региона. Новые правила вступают в силу с четверга, 1 июля.

С сегодняшнего дня паспорта ковидной безопасности могут оформить организации из любых сфер деятельности. При оформлении паспортов будут учитываться результаты теста на антитела к коронавирусу.

В желтой и зеленой зонах плановая госпитализация теперь возможна не только при наличии справки о вакцинации или медотводе от нее, но и при наличии теста на антитела.

Медосмотры можно проводить во всех районах при наличии справки о вакцинации или медотводе, а также теста на антитела.

Кроме того, с 1 июля во всех районах разрешили профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 180 человек.