В Ленобласти с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление

В Ленобласти с 1 июля внесли изменения в &#171;антиковидное&#187; постановление
Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление региона. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление региона. Новые правила вступают в силу с четверга, 1 июля.

С сегодняшнего дня паспорта ковидной безопасности могут оформить организации из любых сфер деятельности. При оформлении паспортов будут учитываться результаты теста на антитела к коронавирусу.

В желтой и зеленой зонах плановая госпитализация теперь возможна не только при наличии справки о вакцинации или медотводе от нее, но и при наличии теста на антитела.

Медосмотры можно проводить во всех районах при наличии справки о вакцинации или медотводе, а также теста на антитела.

Кроме того, с 1 июля во всех районах разрешили профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 180 человек.

александр дрозденко антиковидные меры ленобласть


 

Новости партнеров
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больше 300 кубометров мусора и водорослей собрали с водоемов Петербурга за месяц
Петербурженка подал иск к Комздраву из-за лекарственного препарата
Для купания в Ленобласти одобрили только 20 пляжей
В Москве больше нет вакцины против COVID центра «Вектор»
ДТП на перекрёстке Большого проспекта и 1-й линии спровоцировало трамвайную ...
Петербурженка с COVID-19 11 месяцев была переносчиком вируса
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой вакциной
Штамм коронавируса «Дельта» выявили у 90% россиян на ИВЛ