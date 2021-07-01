В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 180 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 180 человек
В регионе продолжают выявлять новые случаи инфицирования. Фото: sputnikvaccine.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 182 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. За указанный период стало известно о 13 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значатся 48 953 случая заболевания с начала пандемии, жертвами болезни в Ленобласти стали уже 1 763 человека.

Выздоровели 44 918 человек, в том числе 78 пациентов были выписаны за последние сутки.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 29 месте. Петербург находится на третьем — 1 612 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 597 человек. Второе место у Подмосковья — 2 663 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти постараются перевести большинство мероприятий в дистанционный формат. Это необходимо в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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