В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили более 180 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 182 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. За указанный период стало известно о 13 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значатся 48 953 случая заболевания с начала пандемии, жертвами болезни в Ленобласти стали уже 1 763 человека.

Выздоровели 44 918 человек, в том числе 78 пациентов были выписаны за последние сутки.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 29 месте. Петербург находится на третьем — 1 612 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 597 человек. Второе место у Подмосковья — 2 663 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти постараются перевести большинство мероприятий в дистанционный формат. Это необходимо в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.