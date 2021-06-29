В Ленобласти постараются перевести большинство мероприятий в дистанционный формат

Это необходимо в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк рассказала, что важно перевести большинство мероприятий в дистанционный формат. Она дала поручение о переработке такой возможности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Известно, что эпидемиологическая обстановка в Ленобласти оставляет желать лучшего. Именно поэтому важно минимизировать количество массовых мероприятий и перевести их по возможности в другой формат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы четыре признака заражения коронавирусом после прививки. Даже те, кто вакцинировались, имеют шанс заболеть.