Названы четыре признака заражения коронавирусом после прививки

Названы четыре признака заражения коронавирусом после прививки
Среди симптомов - головная боль. Фото: pixabay.com

Даже те, кто вакцинировались, имеют шанс заболеть.

Эксперты перечислили четыре простых признака заражения коронавирусом после вакцинации. Об этом пишет издание Express.

В ходе исследования выяснилось, что пациенты, заболевшие коронавирусом после прививки, могут диагностировать заражения при помощи нескольких симптомов. Чаще всего они жалуются на головную боль, насморк, чихание и боль в горле. Реже встречается кашель.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Песков заявил о срыве планов по вакцинации от COVID 60% россиян к осени. По его словам, темпы вакцинации в стране за последние дни набрали хорошую динамику, но сроки будут сдвигаться на более поздний период.

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