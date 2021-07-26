Об убитой на Бутлерова семье отставного адмирала: «тихие люди»

Стали известны детали жизни убитой на Бутлерова семьи отставного адмирала.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Северной столице правоохранительные органы продолжают выяснять подробности страшной смерти супруги и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова. Тела погибших нашли в квартире на улице Бутлерова. Пожилая женщина и ее 56-летний сын были жестоко убиты, их зарезали.

Председатель правления ТСЖ Елена Попондопуло рассказала, что семья была довольно тихой и спокойной. Никто из них не вызывал подозрения.

Каждый день прогуливаться выходила пожилая женщина и ее сын. Оба предпочитали проводить утро в парке.

Елена Попондопуло отметила, что с супругом погибшей женщины она не общалась. При этом, она ничего плохого про него также сказать не может.

Кроме того, по словам Попондопуло, жалоб со стороны соседей на семью никогда не было.

Ранее стало известно, что в правоохранительные органы 24 июля обратилась 63-летняя жительница Мурманска, являющаяся дочерью отставного адмирала. Она рассказала, что из квартиры ее матери и брата в Петербурге на улице Бутлерова чувствуется трупный запах. При этом, по словам соседей, родственники не открывают дверь.

Оперативники нашли мертвые тела 56-летнего мужчины и 84-летней женщины. Оба были с колото-резанными ранами. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на Глухарской женщина с ножевым ранением на спине выпала с 15 этажа.