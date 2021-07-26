На Глухарской женщина с ножевым ранением на спине выпала с 15 этажа

На Глухарской женщина с ножевым ранением на спине выпала с 15 этажа
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фото: unsplash

В Петербурге в Приморском районе города возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июля в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на Глухарской улице дома 27 корпуса 1 из окна выпала девушка.

Оказалось, что с высоты 15 этажа упала 32-летняя гражданка, на спине которой обнаружено ножевое ранение.

Двери в съемной квартире на Глухарской улице были вскрыты. Там, где жила погибшая, был найден 35-летний сожитель женщины. Мужчина был ранен, на его теле заметили ножевые ранения. Гражданина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами паховой области и предплечий госпитализировали в больницу.

Тело женщины направили в морг, чтобы установить причины смерти.

Правоохранительные органы изъяли следы рук, 11 ножей и биоматериалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Овсянниковском саду женщина зарезала мужчину, а потом откачивала его.

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