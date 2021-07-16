В Овсяниковском саду женщина зарезала мужчину, а потом откачивала его

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого в мужчину вонзили нож.
Как сообщают «Невские Новости» в Центральном районе Северной столицы в Овсяниковском саду 16 июля было не спокойно. Там произошло нападение с ножом. Гражданка зарезала, возможно, своего сожителя.
На видео заметно, что место происшествия окружили сотрудники полиции. Скорая медицинская помощь пыталась спасти пострадавшего.
При этом, совсем рядом, на коленях и в наручниках сидела женщина.
В данный момент неизвестно удалось ли спасти раненого гражданина.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция задержала 35-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двух мужчин, которые избили его жену из-за замечания. Один из потерпевших скончался.