В Овсяниковском саду женщина зарезала мужчину, а потом откачивала его

Женщина сидела напротив раненого на коленях и в наручниках. Фото: pixabay

Женщина сидела напротив раненого на коленях и в наручниках. Фото: pixabay

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого в мужчину вонзили нож.

Как сообщают «Невские Новости» в Центральном районе Северной столицы в Овсяниковском саду 16 июля было не спокойно. Там произошло нападение с ножом. Гражданка зарезала, возможно, своего сожителя.

На видео заметно, что место происшествия окружили сотрудники полиции. Скорая медицинская помощь пыталась спасти пострадавшего.

При этом, совсем рядом, на коленях и в наручниках сидела женщина.

В данный момент неизвестно удалось ли спасти раненого гражданина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция задержала 35-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двух мужчин, которые избили его жену из-за замечания. Один из потерпевших скончался.