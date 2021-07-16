Петербуржец зарезал нарушителя тишины, избившего его возлюбленную

В Петербурге полиция задержала 35-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двух мужчин, которые избили его жену из-за замечания. Один из потерпевших погиб.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, под утро 15 июля очевидцы вызвали полицию к дому №108 по улице Будапештской. Там напали с ножом на двух человек: мужчин 30-ти и 45-ти лет. Полицейские на месте задержали 35-летнего жителя города.

Сожительница задержанного рассказала полицейским, что незадолго до произошедшего вышла во двор и сделала замечание двум мужчинам, которые слишком громко себя вели в ночное время. В ответ 30-летний избил ее. Возлюбленный потерпевшей пошел вступаться за нее и, также для самозащиты, ударил мужчин ножом.

Мужчина, который напал на женщину, скончался в больнице. Второй госпитализирован с колото-резаным ранением левого бедра, он в удовлетворительном состоянии.

Следователи завели на петербуржца уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Заклинье задержан мужчина, сорвавший с пенсионерки кулон с «Божьей Матерью».