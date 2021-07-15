В Заклинье задержан мужчина, сорвавший с пенсионерки кулон с «Божьей Матерью»

С пенсионерки сорвали цепочку с кулоном с изображением "Божьей Матери" . Фото: pixabay

С пенсионерки сорвали цепочку с кулоном с изображением "Божьей Матери" . Фото: pixabay

В Ленинградской области в деревне Заклинье задержан 31-летний мужчина, который сорвал с пенсионерки золотую цепочку с овальным кулоном с изображением «Божьей Матери».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 июля, 74-летняя пенсионерка сообщила, что среди белого дня в Лужском районе, в садоводстве «Озон» к ней на придомовой участок зашел неизвестный мужчина.

Злоумышленник стал угрожать женщине ножом. Он сорвал с нее золотую цепочку с кулоном овальной формы с изображением «Божьей Матери» и скрылся с места преступления.

Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело.

14 июля полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался неработающий житель деревни Жельцы.

Отмечается, что похищенное не изъято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку.