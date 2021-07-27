В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация для некоторых

Привить всех этих людей надо к 30 августа первой дозой. Фото: unsplash

Привить всех этих людей надо к 30 августа первой дозой. Фото: unsplash

Главный санврач Волгоградской области Ольга Зубарева опубликовала документ, согласно которому в области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых жителей региона.

В этот список попали продавцы, парикмахеры, повара, официанты, водители, врачи, воспитателя и учителя, представители соцзащиты, совершеннолетние студенты, администрация. Зубарева постановила привить всех этих людей к 30 августа первой дозой. Об этом сообщает RT.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный санврач Магаданской области Светлана Корсунская подписала документ о введение в регионе обязательной вакцинации от COVID-19 некоторых категорий граждан. Постановление коснется учителей и воспитателей, врачей, работников культуры и соцзащиты, поваров, официантов водителей, продавцов. К ним относятся рыбообработчики, госслужащие и работники ЖКХ.