В Петербурге задержали преступника, изнасиловавшего девушку в 1995 году

Мужчину изобличили, после чего он дал признательные показания. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчину изобличили, после чего он дал признательные показания. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли уголовное дело об изнасиловании, совершенном 26 лет назад.

Преступление произошло в апреле 1995 года в парадной дома 108/2 на проспекте Стачек. Неизвестный изнасиловал девушку, которой на тот момент было 16 лет, и отобрал ее личные вещи. Было возбуждено уголовное дело.

Найти насильника удалось лишь спустя 26 лет. Во вторник, 27 июля, оперативники задержали подозреваемого — 47-летнего мужчину с многочисленными судимостями в прошлом. В прошлом году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о наркотиках.

Его изобличили, после чего он дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитого мужчину нашли мертвым в парадной на проспекте Героев.