Избитого мужчину нашли мертвым в парадной на проспекте Героев

Мужчину избили в парадной на проспекте Героев. Фото: google.maps

Мужчину избили в парадной на проспекте Героев. Фото: google.maps

Трое мужчин задержаны за смертельное избиение в парадной в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне утром жительница дома 26/1 по проспекту Героев вызвала полицию, сообщив, что нашла избитого мужчину на четвертом этаже в парадной.

Спустя 10 минут на место прибыл полицейский, он выяснил, что мужчина уже мертв. Погибшему около 35 лет на вид, у него пробита голова, а на пояснице большой кровоподтек.

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители вычислили и доставили в отдел подозреваемых. Ими оказались 21-летний мигрант и двое петербуржцев — 28-ми и 22-х лет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что агрессивный водитель с Лиговского путепровода стал фигурантом дела.