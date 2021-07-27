Агрессивный водитель с Лиговского путепровода стал фигурантом дела

В Петербурге полиция завела уголовное дело после дорожного конфликта на Лиговском путепроводе. Виновника нашли и задержали.

По информации городского главка МВД, накануне 19-летний водитель «Мазды» обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что около девяти часов вечере ехал по Таллинскому шоссе в сторону поселка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал автомобиль «Форд Мустанг», после чего обогнал и заставил остановиться.

Водитель «Форда» подошел к машине заявителя, разбил водительское стекло и ударил автомобилиста. После этого он сел в свой «Форд» и уехал.

Полиция открыла уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого вскоре поймали, им оказался 23-летний приезжий из Закавказья. На изъятом «Форде» нашли признаки подделки номеров.

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