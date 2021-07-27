На улицы Освобождения ножевое ранение: задержан таксист

В Петербурге в Красносельском районе задержан водитель такси, которого подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 26 июля, примерно в полночь, полиции сообщили о ножевом ранении на улице Освобождения дома 31 корпуса 1.

Когда оперативники оказались на месте происшествия, то определили, что водитель такси ножом ударил 26- летнего мужчину. Причиной тому послужила внезапная ссора между оппонентами.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ходе конфликта молодых мигрантов один из мужчин вставил оппоненту в грудь нож.