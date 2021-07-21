Молодые мигранты повздорили: мужчина вставил оппоненту в грудь нож

В Петербурге в Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Gazeta.SPb.ru стало известно, что 19 июля, в 21:45 на Московском проспекте у дома 1 произошел конфликт между гражданами Таджикистана, в результате которого один из них пустил в ход нож.

19-летний парень, который не состоит на миграционном учете, во время внезапно возникшего конфликта ударил ножом своего 20-летнего соотечественника.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в НИИ Скорой помощи. Молодому человеку диагностировали проникающую колото-резанную рану грудной клетки.

Было возбуждено уголовное дело.

Уже на следующий день, на Московском проспекте у дома 28 оперативники сумели задержать подозреваемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых мигрант получил ножевое ранение в Петербурге.