В Петербурге мигрант получил ножевое ранение

В Петербурге мигрант получил ножевое ранение
Полиция задержала подозреваемых. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых мигрант получил ножевое ранение в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Лазо у дома 14 бегает мужчина в крови, возможно с ножевыми ранениями.

Полиция на месте происшествия обнаружила гражданина Узбекистана.

С открытой раной задней грудной клетки, в тяжелом состоянии его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

По предварительной информации, его ударили ножом во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков ножом. Подозреваемые задержаны. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины.

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