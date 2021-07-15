8 ножей и 4 гражданина Узбекистана: смертельное нападение на Загородном

8 ножей и 4 гражданина Узбекистана: смертельное нападение на Загородном
Полиция изъяла на Загородном проспекте восемь ножей. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, около 09:00 пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.

По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых. Все они граждане Узбекистана и приехали в Петербург с целью работы. Ими оказались две женщины 41-ого и 37-ми лет и 23-летний мужчина.

Позднее из больницы сообщили, что 26-летний потерпевший был доставлен с колото-резаным ранением передней поверхности грудной клетки слева, проникающим в плевральную полость, гемопневмотораксом, травматическим шоком 3 степени. В 16:00 мужчина скончался.

Правоохранительные органы изъяли следы рук, следы обуви, пару женских кроссовок, наволочку со следами крови, два окровавленных полотенца, резиновые перчатки, также в крови, фрагмент ковра со следом вещества бурого цвета и восемь ножей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ради жвачки мужчина порезал охраннику живот.

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