8 ножей и 4 гражданина Узбекистана: смертельное нападение на Загородном

В Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, около 09:00 пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.

По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых. Все они граждане Узбекистана и приехали в Петербург с целью работы. Ими оказались две женщины 41-ого и 37-ми лет и 23-летний мужчина.

Позднее из больницы сообщили, что 26-летний потерпевший был доставлен с колото-резаным ранением передней поверхности грудной клетки слева, проникающим в плевральную полость, гемопневмотораксом, травматическим шоком 3 степени. В 16:00 мужчина скончался.

Правоохранительные органы изъяли следы рук, следы обуви, пару женских кроссовок, наволочку со следами крови, два окровавленных полотенца, резиновые перчатки, также в крови, фрагмент ковра со следом вещества бурого цвета и восемь ножей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ради жвачки мужчина порезал охраннику живот.