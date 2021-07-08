Ради жвачки мужчина порезал охраннику живот

В гипермаркете, чтобы украсть жвачку и уйти, мужчина пырнул ножом охранника. Фото: Pixabay

В гипермаркете, чтобы украсть жвачку и уйти, мужчина пырнул ножом охранника. Фото: Pixabay

В Петербурге в Московском районе вор нанес сотруднику охраны гипермаркета ножевое ранение. Все из-за жвачки.

Как сообщает 78.ru, в гипермаркете на Кузнецовской улице двое мужчин взяли жевательной резинки на 2 тыс. рублей.

Однако платить они не захотели и решили уйти.

Одному вору удалось уйти с места происшествия. При том, второго охранник заметил и захотел задержать.

Злоумышленник, не долго думая, достал нож. Мужчина пустил его в ход и порезал живот охраннику. Последнего пришлось госпитализировать в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший же сумел скрылся на черной «Киа Рио». Правоохранительные органы разыскивают его.

Отмечается, что инцидент произошел в гипермаркете «Карусель» на улице Кузнецовской, 31.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилого сторожа пырнули ножом на стройке в Кудрово.