Ради жвачки мужчина порезал охраннику живот

В Петербурге в Московском районе вор нанес сотруднику охраны гипермаркета ножевое ранение. Все из-за жвачки.
Как сообщает 78.ru, в гипермаркете на Кузнецовской улице двое мужчин взяли жевательной резинки на 2 тыс. рублей.
Однако платить они не захотели и решили уйти.
Одному вору удалось уйти с места происшествия. При том, второго охранник заметил и захотел задержать.
Злоумышленник, не долго думая, достал нож. Мужчина пустил его в ход и порезал живот охраннику. Последнего пришлось госпитализировать в больницу в тяжелом состоянии.
Нападавший же сумел скрылся на черной «Киа Рио». Правоохранительные органы разыскивают его.
Отмечается, что инцидент произошел в гипермаркете «Карусель» на улице Кузнецовской, 31.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилого сторожа пырнули ножом на стройке в Кудрово.