Петербург выделит 59 млн рублей на съемки 19 фильмов

Петербург выделит 59 млн рублей на съемки 19 фильмов
Город поддержит производство 19 кинофильмов. Фото: pixabay

В Петербурге подвели итоги конкурса на получение субсидий на развитие кинематографа. Их дадут 19 кинокартинам, общая сумма которых составила около 59 млн рублей.

Как сообщает комитет по культуре Северной столицы, всего рассмотрели 31 заявку кинопроизводителей.

Известно, что поддержат 15 документальных и четыре художественных фильма.

В число документальных войдут фильмы о деятелях культуры, создававших великое кино. Среди них композитор, оператор, художник-постановщик, режиссер.

Кроме этого, субсидию получит фильм об историческом футбольном матче, который состоялся во времена блокады Ленинграда.

Также будут созданы художественные картины «Дополнительный урок» Дмитрия Губарева, «Пять процентов» Дмитрия Светозарова, «Моя ужасная сестра» Александра Галибина, «Опытный образец» Андрея Носкова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Думской улице хотят открыть мультимедийный культурный центр.

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