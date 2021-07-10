На Думской улице хотят открыть мультимедийный культурный центр

В Петербурге в Центральном районе города рядом со школой Римского-Корсакова намереваются открыть мультимедийный культурный центр.

Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» на своей странице сообщает вице-губернатор Борис Пиотровский.

Отмечается, что сделать это хотят на одной из самых шумных улиц города на Думской.

Так, в Северной столице на Думской улице, дома 1-3, предполагается открытие мультимедийного культурного центра, в котором будут предложены разные виды искусства. От классической музыки до перформанса.

В скором времени комитет по культуре и комитет имущественных отношений утвердят концепцию культурного центра. Затем же будут начаты ремонтно-реставрационные работы.

Отмечается, что пока будет проходить реставрация фасада и внутренних помещений, 6 сентября для горожан откроют Думскую башню.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Екатерининский институт» отреставрируют за 24 млн рублей.