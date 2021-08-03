Федеральные больницы Петербурга вернутся к штатному режиму работы в конце августа

Учреждения перестанут принимать коронавирусных пациентов.

Федеральные медицинские учреждения Санкт-Петербурга, принимающие на данный момент коронавирусных пациентов, к концу лета 2021 года вернутся к штатному режиму работы. Об этом 2 августа рассказал глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что в первую очередь речь идет о Первом меде им. Павлова, Центре Алмазова, Северо-Западном университете Мечникова и так далее. Лисовец заявил, что в какой-то момент необходимость в большом количестве коронавирусных коек пропадет и тогда некоторые учреждения смогут выводить стационары в обычный режим. На данный момент пациентов с ковид перестали привозить в Мариинскую больницу №2 и больницу Святителя Луки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге каждый день госпитализируют около 400 коронавирусных больных.