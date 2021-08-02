В Петербурге каждый день госпитализируют около 400 коронавирусных больных

В Петербурге каждый день госпитализируют около 400 коронавирусных больных
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Минздраве считают, что пока рано говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в Петербурге ежедневно госпитализируют около 400 пациентов, зараженных коронавирусом. Эту цифру он считает пугающей и добавляет, что пока рано говорить об улучшении эпидемиологической обстановки. Своими наблюдениями Лисовец поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что в скором времени город должен выйти на уровень августа 2020 года, когда каждый день в госпитализации нуждались менее 200 человек. Лисовец призвал ускорить темпы вакцинации, так как в последнее время они упали в два раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 1,2% вакцинированных заболели коронавирусом. У большинства зафиксировано легкое или бессимптомное течение болезни.

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