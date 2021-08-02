В Ленобласти 1,2% вакцинированных заболели коронавирусом

У большинства зафиксировано легкое или бессимптомное течение болезни.

В Ленинградской области только 1,2% вакцинированных людей заболели в итоге коронавирусом. Большая часть из них болеют либо бессимптомно, либо у них легкое течение болезни. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе правительство региона.

В сообщении сказано, что в реанимациях нет ни одного человека, который бы сделал прививку от коронавируса. Почти все вакцинированные лечатся дома и не испытывают серьезных проблем со здоровьем. Напоминаем, что на данный момент в области привились 424 тысячи человек, из них оба компонента получили 304 тысячи граждан. Сделать прививку можно в 111 пунктах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы могут привиться «Спутником лайт» в Парке 300-летия.