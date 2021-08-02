Петербуржцы могут привиться «Спутником лайт» в Парке 300-летия

Петербуржцы могут привиться «Спутником лайт» в Парке 300-летия
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В шатре для вакцинации, расположенном в Парке 300-летия Петербурга, стало возможно сделать вакцину «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Администрация Приморского района.

Шатер для вакцинации в Парке 300-летия начал свою работу 27 июля. Возможность привиться появилась на Центральной аллее у главного входа в парк.

Прививку против COVID здесь делают мобильные бригады поликлиник Приморского района.

В первые семь дней работы пункта вакцинации в шатре укол сделали 300 человек. Тем более, что попасть на процедуру можно без предварительной записи. Пункт работает каждый день с 13:00 до 19:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге новую партию «Спутника Лайт» развезут в пункты вакцинации в ближайшие дни.

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