Петербуржцы могут привиться «Спутником лайт» в Парке 300-летия

В шатре для вакцинации, расположенном в Парке 300-летия Петербурга, стало возможно сделать вакцину «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Администрация Приморского района.
Шатер для вакцинации в Парке 300-летия начал свою работу 27 июля. Возможность привиться появилась на Центральной аллее у главного входа в парк.
Прививку против COVID здесь делают мобильные бригады поликлиник Приморского района.
В первые семь дней работы пункта вакцинации в шатре укол сделали 300 человек. Тем более, что попасть на процедуру можно без предварительной записи. Пункт работает каждый день с 13:00 до 19:00.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге новую партию «Спутника Лайт» развезут в пункты вакцинации в ближайшие дни.