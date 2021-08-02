В Петербурге новую партию «Спутника Лайт» развезут в пункты вакцинации в ближайшие дни

В пункты вакцинации Северной столицы в ближайшие дни развезут 91,8 тыс. доз препарата «Спутник Лайт», поступивших в город.

Об этом сообщили в понедельник, 2 августа, на официальной страница Комздрава в соцсети «ВКонтакте». Из новой партии в расфасовке по 2 дозы — 55 800 доз и по 5 доз – 36 000 доз.

Глава ведомства Дмитрий Лисовец напомнил, что вакцинация «Спутником Лайт» удобна переболевшим, а также тем, кто не может пройти полный цикл прививки двухкомпонентным препаратом. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совмещение AstraZeneca и «Спутника V» не дает «побочек». В ближайшее время месяце опубликуют первые данные по этому эксперименту.