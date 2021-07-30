Совмещение AstraZeneca и «Спутника V» не дает «побочек»

Совмещение AstraZeneca и «Спутника V» не дает «побочек»
Сейчас привиты 50 добровольцев, набор людей в это исследование продолжается. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Азербайджане не выявило наличие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после прививки. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций.

В бедующем месяце опубликуют первые данные по этому эксперименту. Эти исследования стали проводиться еще в конце зимы. Сейчас привиты 50 добровольцев, набор людей в это исследование продолжается. Об этом сообщает РФПИ на своем сайте.

Эксперимент с комбинациями вакцин делается в рамках всемирной программы сразу в нескольких странах. Эти исследования одобрены в России и Белоруссии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что после полной вакцинации не возможно заболеть ковидом. Он считает, что те, кто думают иначе, скорее всего, ярые антипрививочники.

"Спутник V" AstraZeneca исследование коронавирус побочки


 

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