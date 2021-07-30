Проценко развеял миф о заражении коронавирусом после вакцинации

Сейчас можно спокойно работать онлайн и заказывать еду на дом. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сейчас можно спокойно работать онлайн и заказывать еду на дом. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что после полной вакцинации не возможно заболеть ковидом. Он считает, что те, кто думают иначе, скорее всего, ярые антипрививочники.

Проценко отметил, что факт о заражении ковидом после прививки противоречит логике. Он обратил внимание на то, что полностью вакцинированным человека можно считать только по двух недель после введения второго компонента лекарства. Об этом сообщает «РБК».

Проценко не может понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Врач также назвал спекуляций нежелание вакцинироваться, якобы антипрививочников ущемляют в правах. Он отметил, что сейчас можно спокойно работать онлайн и заказывать еду на дом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за за предложение увеличить размер пособия за осложнения, вызванные прививкой.