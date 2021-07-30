Мурашко одобрил увеличение компенсации за осложнения после вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил за за предложение увеличить размер пособия за осложнения, вызванные прививкой.

В ответ на обращение в Минздрав депутата Госдумы Федота Тумусова с просьбой пересмотреть размер российской компенсации Мурашко назвал это вполне приемлемым. Размер пособия после пересмотра не говорят. Об этом сообщает «РБК».

Сейчас размер компенсации за осложнения после прививки 10 тысяч рублей. Его установили 21 год назад. На компенсацию могут претендовать жители России, ставшие инвалидами после вакцинации. В случае смерти семья такого человека может получить 30 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские СМИ заподозрили лабораторию в Форт-Детрике в США в утечке опасных вирусов. Ее закрыли после вспышек пневмонии неизвестного происхождения рядом.