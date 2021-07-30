В Китае заподозрили утечку опасных вирусов в США

Газета обратила внимание на то, что США отказываются от расследования и проверки. Фото: pixabay.com

Газета обратила внимание на то, что США отказываются от расследования и проверки. Фото: pixabay.com

Китайские СМИ заподозрили лабораторию в Форт-Детрике в США в утечке опасных вирусов. Ее закрыли после вспышек пневмонии неизвестного происхождения рядом.

Лаборатория, утверждают журналисты, является военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии разных времен и народов. Два года назад летом в двух домах престарелых в окрестностях были зарегистрированы случаи пневмонии неясного происхождения. Об этом сообщает «Жэньминь Жибао».

Журналисты этого издания отметили, что мутировавшая вспышка ковида произошла в Штатах на месяц раньше, чем в Поднебесной. Газета обратила внимание на то, что США отказываются от расследования и проверки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка рассказала правду об эпидобстановке в Китае. Согласно официальным данным, в стране за сутки выявляют всего пару десятков случаев заражения коронавирусом, но так ли это?