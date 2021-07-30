В Китае заподозрили утечку опасных вирусов в США

В Китае заподозрили утечку опасных вирусов в США
Газета обратила внимание на то, что США отказываются от расследования и проверки. Фото: pixabay.com

Китайские СМИ заподозрили лабораторию в Форт-Детрике в США в утечке опасных вирусов. Ее закрыли после вспышек пневмонии неизвестного происхождения рядом.

Лаборатория, утверждают журналисты, является военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии разных времен и народов. Два года назад летом в двух домах престарелых в окрестностях были зарегистрированы случаи пневмонии неясного происхождения. Об этом сообщает «Жэньминь Жибао».

Журналисты этого издания отметили, что мутировавшая вспышка ковида произошла в Штатах на месяц раньше, чем в Поднебесной. Газета обратила внимание на то, что США отказываются от расследования и проверки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка рассказала правду об эпидобстановке в Китае. Согласно официальным данным, в стране за сутки выявляют всего пару десятков случаев заражения коронавирусом, но так ли это?

вспышка Китай коронавирус пневмония США


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туристов на Кипре обязали сдавать ПЦР-тест раз в неделю
Сумма ущерба от наводнения в Крыму составила 4,6 млрд рублей
Мурашко одобрил увеличение компенсации за осложнения после вакцинации
На Лабораторной улице сгорел «Мерседес»
В Китае заподозрили утечку опасных вирусов в США
В Купчино и Шушарах петербуржцы жалуются на неприятный запах
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой
ФСБ задержала прокурора Сызрани за получения взятки