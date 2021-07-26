Петербурженка рассказала правду об эпидобстановке в Китае

Петербурженка рассказала правду об эпидобстановке в Китае
Горожане в масках в конце лета. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Согласно официальным данным, в стране за сутки выявляют всего пару десятков случаев заражения коронавирусом, но так ли это?

Петербурженка Лея Ху, живущая сейчас в Китае, рассказала, можно ли верить официальной статистике, согласно которой в стране за сутки выявляют всего пару десятков случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Peterburg2.

На данный момент в Китае зарегистрированы семь прививок от коронавируса. В вакцинации приняли участие 622 миллионов человек из 1,3 миллиардов, проживающих в стране. Несмотря на то, что иммунизация проходит довольно медленно, в Китае действуют жесткие меры профилактики.

Блогер Лея Ху рассказывает, что сводкам можно верить, ведь «обычно заболевших вообще нет». Она убеждена, что Китай на данный момент – самая безопасная страна, где не страшен коронавирус. Ху добавила, что китайцы охотно соглашаются на вакцинацию и почти не возмущаются по этому поводу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль считает ситуацию с коронавирусом в России далекой от нормализации.

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