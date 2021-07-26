Кремль считает ситуацию с коронавирусом в России далекой от нормализации

В связи с этим принимаются все меры предосторожности при общении президента с людьми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эпидемиологическую обстановку в стране. Он отметил, что ситуация с коронавирусом все еще далека от нормализации, поэтому Владимир Путин соблюдает все меры предосторожности, общаясь с другими людьми. Об этом сегодня, 26 июля, пишет РИА Новости.

Песков пояснил, что все довольно индивидуально.

«Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин»,

— объяснил Песков.

Несмотря на это, Путин продолжает ездить по стране и работать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что из-за коронавируса у России немало проблем. Политик добавил, что многие страны столкнулись с непростыми временами.